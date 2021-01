Pallanuoto, World League 2021: il Settebello si gioca un posto in semifinale con l’Ungheria (Di venerdì 8 gennaio 2021) Torna finalmente in acqua per un appuntamento ufficiale la Nazionale italiana al maschile di Pallanuoto. I campioni del mondo in carica del Settebello saranno al via stasera, alle 20.00, in quel di Debrecen, dei quarti di finale dell’ultimo turno di qualificazione a livello europeo della World League 2021. In palio ci saranno tre posti per la Super Final di Tbilisi, a fine giugno in Georgia. Subito uno scontro diretto importante per gli azzurri guidati da Sandro Campagna che davanti si ritroveranno l’Ungheria padrona di casa. Un test molto interessante per entrambe le squadre: se si dovesse passare il turno, poi, in semifinale, ci sarà la vincente tra Croazia e Montenegro. Un Settebello ricco di novità quello che scenderà in acqua in terra magiara ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Torna finalmente in acqua per un appuntamento ufficiale la Nazionale italiana al maschile di. I campioni del mondo in carica delsaranno al via stasera, alle 20.00, in quel di Debrecen, dei quarti di finale dell’ultimo turno di qualificazione a livello europeo della. In palio ci saranno tre posti per la Super Final di Tbilisi, a fine giugno in Georgia. Subito uno scontro diretto importante per gli azzurri guidati da Sandro Campagna che davanti si ritroverannopadrona di casa. Un test molto interessante per entrambe le squadre: se si dovesse passare il turno, poi, in, ci sarà la vincente tra Croazia e Montenegro. Unricco di novità quello che scenderà in acqua in terra magiara ...

