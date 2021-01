Oscar Isaac sarà il protagonista di Moon Knight? Un indizio sembra confermarlo (Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia circola ormai da tempo: sarebbe Oscar Isaac, l’attore guatemalteco naturalizzato statunitense divenuto famoso per il ruolo da protagonista nel film A proposito di Davis o per quello di Poe Dameron nell’ultima trilogia di Star Wars, a interpretare il personaggio principale della nuova serie Marvel Moon Knight. Attesa per il 2022 sulla piattaforma Disney+, fa parte dei tanti titoli che andranno a rimpolpare il Marvel Cinematic Universe. Al centro della storia ci sarà Marc Spector, protagonista dei fumetti della Casa delle meraviglie, un mercenario che entra in contatto con la statuetta di una divinità egizia divenendo così una specie di dio guerriero i cui poteri straordinari sono legati appunto alla luna. Finora quelle di Isaac scritturato in ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia circola ormai da tempo: sarebbe, l’attore guatemalteco naturalizzato statunitense divenuto famoso per il ruolo danel film A proposito di Davis o per quello di Poe Dameron nell’ultima trilogia di Star Wars, a interpretare il personaggio principale della nuova serie Marvel. Attesa per il 2022 sulla piattaforma Disney+, fa parte dei tanti titoli che andranno a rimpolpare il Marvel Cinematic Universe. Al centro della storia ciMarc Spector,dei fumetti della Casa delle meraviglie, un mercenario che entra in contatto con la statuetta di una divinità egizia divenendo così una specie di dio guerriero i cui poteri straordinari sono legati appunto alla luna. Finora quelle discritturato in ...

