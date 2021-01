Napoli | voragine si apre nel parcheggio dell’ospedale Gli ultimi aggiornamenti

Leggi su chedonna

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Non poche preoccupazioni per una tragedia sfiorata che avrebbe potuto fare non pochi danni. Il tutto è accaduto a. Quanto è accaduto in questo ospedale del napoletano ha lasciato increduli gli occhi di chiunque abbia assistito alla scena che subito si sono precipitati per cercare di capire se ci fossero vittime o dispersi. Il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it