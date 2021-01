Mara Maionchi si schiera con Morgan | “Escluso a Sanremo? Follia!”

(Di venerdì 8 gennaio 2021)ha commentato l’esclusione dida Saremo difendendo il collga. Il cantante è un uomo geniale, ma non viene capito. La produttrice discografica,, ha commentato l’esclusione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Italia_Notizie : Mara Maionchi a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Morgan escluso da Sanremo? Che peccato! Geniale, ma pieno di… - Italia_Notizie : Mara Maionchi a La Confessione (Nove) di Peter Gomez contro i furbetti del fisco: “Giusto pagare le tasse e mantene… - zazoomblog : Mara Maionchi a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Morgan escluso da Sanremo? Che peccato! Geniale ma pieno di… - Noovyis : (Mara Maionchi a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Morgan escluso da Sanremo? Che peccato! Geniale, ma pieno d… - Noovyis : (Mara Maionchi a La Confessione (Nove) di Peter Gomez contro i furbetti del fisco: “Giusto pagare le tasse e manten… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Maionchi

Il Fatto Quotidiano

Mara Maionchi ha commentato l'esclusione di Morgan da Saremo difendendo il collga. Il cantante è un uomo geniale, ma non viene capito ..."Lol: chi ride è fuori”, il nuovo comedy in arrivo in primavera su Prime Video. Lo show vedrà sfidarsi 10 comici giudicati da Fedez e Mara Maionchi.