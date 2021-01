Lazio | Calciomercato | In tanti delusi dallo scarso impiego (Di venerdì 8 gennaio 2021) tanti gli scontenti in casa Lazio per il poco minutaggio a disposizione. Caicedo e Cataldi su tutti ma anche altre grane da gestire per mister Inzaghi. Il mercato di gennaio… L'articolo Lazio Calciomercato In tanti delusi dallo scarso impiego proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021)gli scontenti in casaper il poco minutaggio a disposizione. Caicedo e Cataldi su tutti ma anche altre grane da gestire per mister Inzaghi. Il mercato di gennaio… L'articoloInproviene da Meteoweek.com.

