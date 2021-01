L’allarme sulla scuola | «La riapertura può provocare una nuova ondata incontrollabile» | il rapporto Iss-Inail

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 gennaio 2021) «Riattivare quasi completamente i contatti sociali e le scuole di ogni ordine e grado, come avvenuto in tarda estate, può determinare un’onda epidemica non contenibile, senza severe misure restrittive». È quanto emerge dallo studio congiunto dei ricercatori della Fondazione Bruno Kessler, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’, pubblicatorivista scientifica Pnas (Proceedings of the National Academy of Science of the United States) e basata sui dati della primadella pandemia di Coronavirus. «Nello studio – secondo quanto riferito dall’Iss – è stato utilizzato un modello di trasmissione del virus per stimare l’impatto di diverse strategie di mitigazione introducendo anche la stima del rischio nei diversi settori produttivi in maniera innovativa. I risultati di questa ricerca sono stati utilizzati per definire i ...