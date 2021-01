Kate Middleton pronta a festeggiare 39 anni, la duchessa icona di stile passerà il compleanno in famiglia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Kate Middleton pronta a festeggiare il suo 39esimo compleanno. La duchessa di Cambridge domani 9 gennaio compirà gli anni in un periodo in cui però i festeggiamenti dovranno necessariamente essere ridimensionati e più intimi a causa della pandemia di Covid. La duchessa e il principe William trascorreranno questa giornata al sicuro ad Anmer Hall, la loro residenza di campagna nel Norfolk, insieme ai loro figli, costretti come gli altri bambini del Regno Unito a svolgere didattica a distanza. Secondo il tabloid HELLO!, per l’occasione i Cambridge avrebbero in programma un “weekend divertente”, anche se già da settimane la famiglia reale aveva comunicato la sua scelta di non volersi allontanare da casa. Per evitare la ressa dei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 gennaio 2021)il suo 39esimo. Ladi Cambridge domani 9 gennaio compirà gliin un periodo in cui però i festeggiamenti dovranno necessariamente essere ridimensionati e più intimi a causa della pandemia di Covid. Lae il principe William trascorreranno questa giornata al sicuro ad Anmer Hall, la loro residenza di campagna nel Norfolk, insieme ai loro figli, costretti come gli altri bambini del Regno Unito a svolgere didattica a distanza. Secondo il tabloid HELLO!, per l’occasione i Cambridge avrebbero in programma un “weekend divertente”, anche se già da settimane lareale aveva comunicato la sua scelta di non volersi allontanare da casa. Per evitare la ressa dei ...

vogue_italia : Dallo shatush caramello ai raccolti principeschi: 50 hairlook per celebrare la Duchessa di Cambridge… - leggoit : Kate Middleton pronta a festeggiare 39 anni, la duchessa icona di stile passerà il compleanno in famiglia - MediasetTgcom24 : Kate Middleton influencer dell’anno nel Regno Unito. Ma La cosa più cercata della Duchessa sul web è molto particol… - lebleko : RT @vogue_italia: Dallo shatush caramello ai raccolti principeschi: 50 hairlook per celebrare la Duchessa di Cambridge - nyceverywhere : RT @vogue_italia: Dallo shatush caramello ai raccolti principeschi: 50 hairlook per celebrare la Duchessa di Cambridge -