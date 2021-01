Informazione online, Web365 nella Top 10: la classifica di novembre 2020 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Comscore ha reso noto i dati di novembre relativi all’Informazione online: il network Web365 rallenta rispetto a settembre, ma si conferma nelle prime dieci posizioni della classifica. Foto di Pexels da PixabayLa società di monitoraggio dei flussi dati su internet, Comscore, ha divulgato i numeri ufficiali dell’Informazione online italiana relativa al mese di novembre 2020. Il gruppo editoriale Web365, di cui fa parte anche Cronaka12, si trova all’ottavo posto della classifica che raggruppa i primi 100 network d’Informazione in Italia. Secondo gli ultimi dati, pubblicati sulla rivista Primaonline.it, Web365 scende di tre posizioni ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Comscore ha reso noto i dati direlativi all’: il networkrallenta rispetto a settembre, ma si conferma nelle prime dieci posizioni della. Foto di Pexels da PixabayLa società di monitoraggio dei flussi dati su internet, Comscore, ha divulgato i numeri ufficiali dell’italiana relativa al mese di. Il gruppo editoriale, di cui fa parte anche Cronaka12, si trova all’ottavo posto dellache raggruppa i primi 100 network d’in Italia. Secondo gli ultimi dati, pubblicati sulla rivista Prima.it,scende di tre posizioni ...

