Il Bitcoin oltre 41mila dollari: in un mese il valore è raddoppiato tra timori per l'inflazione e turbolenze politiche (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il rally dei Bitcoin non rallenta. Al contrario: l'8 gennaio il valore della criptovaluta sulla piattaforma Coindesk ha sfondato i 41mila dollari, un nuovo record, portando la capitalizzazione di mercato oltre i 700 miliardi. In meno di un mese le quotazioni sono raddoppiate e nell'ultimo anno la crescita è stata superiore al 400%. A differenza della breve "fiammata" del 2017, seguita da un rapido crollo, stavolta lo scatto è stato alimentato dall'interesse di investitori istituzionali e banche d'affari. Citigroup prevede che nei prossimi 12 mesi la moneta virtuale basata su un sistema peer to peer possa raggiungere quota 300mila dollari. Anche se i movimenti degli ultimi giorni, trainati dai tanti piccoli risparmiatori attirati dalla prospettiva di alto profitto, ...

