"Giulia Salemi è fidanzata con Alessio", bomba al GF Vip: Pierpaolo entra in crisi – VIDEO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli è entrato in crisi. Nel giardino del Grande Fratello Vip, l'ex Velino ha sentito un pettegolezzo. Una voce fuori avrebbe urlato: "Giulia Salemi è fidanzata con Alessio!", scatenando i dubbi del ragazzo che ha trovato in Tommaso Zorzi un valido alleato per poter indagare sulla faccenda. "Giulia Salemi è fidanzata con Alessio", bomba... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

