GF Vip, Ariadna Romero: “Tutta la verità sulla fine della storia con Pierpaolo” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, racconta i particolari della fine della loro relazione. Ecco cosa ha portato la coppia a chiudere definitivamente la relazione. Ariadna Romero mette un punto alle voci su un presunto sentimento che la legherebbe ancora al ex compagno e padre di suo figlio, Pierpaolo Pretelli. Dopo la puntata nella quale Ariadna L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 gennaio 2021), ex compagna diPretelli, racconta i particolariloro relazione. Ecco cosa ha portato la coppia a chiudere definitivamente la relazione.mette un punto alle voci su un presunto sentimento che la legherebbe ancora al ex compagno e padre di suo figlio,Pretelli. Dopo la puntata nella qualeL'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Grande Fratello Vip Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli: «La fine della nostra storia» - #Grande #Fratello #Ariadna… - Notiziedi_it : GF Vip, Pierpaolo Pretelli, parla Ariadna Romero: “Mi ha lasciato con un SMS” - MassimoSantoma2 : RT @Radio105: 'Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia.' #GFVIP #PierpaoloPretelli #8gennaio… - DSpettacolo : GF Vip: Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio, ha parlato della fine della loro s… - Radio105 : 'Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia.' #GFVIP #PierpaoloPretelli… -