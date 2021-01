GELO ESTREMO con temperature glaciali e fiume Po congelato Si può ripetere

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Parrebbe quasi fantascienza pensando al clima attuale, eppure nello scorso secolo è capitato che lecalassero a picco, in occasione delle ondate distoriche. Valori non solo al di sotto dei -20°C ma persino a -30°C. E parliamo di picchi misurati in pianura, non in qualche dolina o in vette d’alta quota. L’ultimo grande evento gelido, capace di registrareestreme, risale al febbraio 2012. Non certo il gennaio 2017, quando il grandecolpì soprattutto il Centro ed il Sud, facendo raggiungerestoriche in alcune località, ma non così rigide come quelle che si possono misurare al Nord. I picchi di, storicamente, si sono misurati sulla Val Padana, spesso in condizioni di calma di vento o ...