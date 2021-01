Fiorentina, l’ultima idea per l’attacco è Lammers: la situazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Fiorentina studia l’offerta per arrivare a Sam Lammers dell’Atalanta. Operazione difficile ma che potrebbe chiudersi con un prestito Continua la ricerca di un attaccante da parte della Fiorentina, con la dirigenza viola che ora ha messo gli occhi su Sam Lammers dell’Atalanta. Secondo La Nazione il giocatore non è convinto di lasciare Bergamo a titolo definitivo e per questo motivo, nel caso dovesse aprirsi una vera trattativa, il prestito potrebbe fare al caso di entrambe le squadre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lastudia l’offerta per arrivare a Samdell’Atalanta. Operazione difficile ma che potrebbe chiudersi con un prestito Continua la ricerca di un attaccante da parte della, con la dirigenza viola che ora ha messo gli occhi su Samdell’Atalanta. Secondo La Nazione il giocatore non è convinto di lasciare Bergamo a titolo definitivo e per questo motivo, nel caso dovesse aprirsi una vera trattativa, il prestito potrebbe fare al caso di entrambe le squadre. Leggi su Calcionews24.com

jacopobuzzoni : @RobertRobertof @SoloAcMilan1 @FBiasin Ma cosa parli avete preso 3 pere dalla Fiorentina squadra da serie b e senza… - _starshineforju : juve: perde contro la fiorentina che non vinceva da decenni e pareggia contro l'ultima in classifica also juve: vin… - Jacop83 : Mulo ci ricorda che l’ultima partita che abbiamo giocato con Calabria centrale di centrocampo è stata Milan-Fiorent… - HCE__ : RT @inFranchezza: L’ultima, e unica, volta che #Calabria giocò a centrocampo (a tre con José Mauri e Calhanoglu) finì così. Milan-Fiorenti… - inFranchezza : L’ultima, e unica, volta che #Calabria giocò a centrocampo (a tre con José Mauri e Calhanoglu) finì così. Milan-Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina l’ultima SNAI – Serie A: Milan-Juventus, fiducia a PirloInter a bassa quota sulla Samp Fortune Italia