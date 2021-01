Da lunedì 11 gennaio il Piemonte torna in zona gialla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Piemonte in zona gialla dall’11 gennaio. Dopo le restrizioni legate alle festività natalizie torna per tutta la penisola la divisione nei tre colori (giallo, arancione e rosso) a seconda dell’indice di contagio. Il Piemonte si conferma zona gialla, come era già prima del 24 dicembre. Resteranno dunque aperti negozi e bar e ristoranti fino alle 18 e sarà possibile lo spostamento entro i confini regionali. “Ho appena parlato con il ministro Speranza: il Piemonte da lunedì 11 gennaio continuerà ad essere in zona gialla, almeno fino a sabato 16. Lo confermano i dati dell’ultimo Report validato nel pomeriggio dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 8 gennaio 2021)indall’11. Dopo le restrizioni legate alle festività natalizieper tutta la penisola la divisione nei tre colori (giallo, arancione e rosso) a seconda dell’indice di contagio. Ilsi conferma, come era già prima del 24 dicembre. Resteranno dunque aperti negozi e bar e ristoranti fino alle 18 e sarà possibile lo spostamento entro i confini regionali. “Ho appena parlato con il ministro Speranza: ilda11continuerà ad essere in, almeno fino a sabato 16. Lo confermano i dati dell’ultimo Report validato nel pomeriggio dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di ...

