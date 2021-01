Counter-Strike: Global Offensive si aggiorna, Valve toglie i bot e i giocatori rimangono perplessi (Di venerdì 8 gennaio 2021) I bot di Counter-Strike: Global Offensive sono stati eliminati dalle partite competitive. Nelle note sulla patch per l'aggiornamento più recente, Valve ha spiegato che i bot non saranno più disponibili nella modalità competitiva classica, suscitando una protesta da parte dei giocatori. In un post sul blog di Counter-Strike: Global Offensive, Valve ha affermato che "quando un giocatore si disconnette o viene espulso nelle modalità classiche competitive, non sarà più sostituito da un bot". Se un'intera squadra se ne va, apparirà un singolo bot, ma rimarrà semplicemente in spawn, inattivo. Fino ad ora, i bot erano usati come sostituti per i giocatori umani. Se un ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) I bot disono stati eliminati dalle partite competitive. Nelle note sulla patch per l'mento più recente,ha spiegato che i bot non saranno più disponibili nella modalità competitiva classica, suscitando una protesta da parte dei. In un post sul blog diha affermato che "quando un giocatore si disconnette o viene espulso nelle modalità classiche competitive, non sarà più sostituito da un bot". Se un'intera squadra se ne va, apparirà un singolo bot, ma rimarrà semplicemente in spawn, inattivo. Fino ad ora, i bot erano usati come sostituti per iumani. Se un ...

Eurogamer_it : Rimossi i bot da #CounterStrikeGlobalOffensive ed i fan rimangono perplessi. - ayonbayslang : RT @vicemonamour: Counter strike HAHAHAHAHAHA Ion - Benjarasmusen : no me la counter strike condition zero - Tiziano43556674 : RT @_realkiko: no me la no me la counter strike - icatalinax : @BautiHunt si te la counter strike -

Ultime Notizie dalla rete : Counter Strike Neymar pazzo di Counter Strike: 40 mila euro spesi per personalizzare le “sue armi” ItaSportPress Counter-Strike: Global Offensive si aggiorna, Valve toglie i bot e i giocatori rimangono perplessi

I giocatori di Counter-Strike: Global Offensive sono rimasti perplessi di fronte alla scelta di Valve di eliminare i bot.

CS:GO: patch del 7 gennaio rimuove i Bot, i giocatori sono stupiti

Valve ha rilasciato la patch del 7 gennaio che rimuove i Bot da CS:GO all'interno delle partite competitive, stupendo i giocatori.. La patch del 7 gennaio 2021 di CS:GO ha rimosso i bot dalle ...

I giocatori di Counter-Strike: Global Offensive sono rimasti perplessi di fronte alla scelta di Valve di eliminare i bot.Valve ha rilasciato la patch del 7 gennaio che rimuove i Bot da CS:GO all'interno delle partite competitive, stupendo i giocatori.. La patch del 7 gennaio 2021 di CS:GO ha rimosso i bot dalle ...