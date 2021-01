C’è il Benevento: domani il mercato Santa Colomba anticiperà la chiusura (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La partita che vedrà impegnato domani alle ore 15 il Benevento contro l’Atalanta al Ciro Vigorito ha costretto l’amministrazione comunale ad anticipare i tempi della chiusura del mercato Santa Colomba. Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore Alfredo Martignetti hanno infatti comunicato che lo stop è fissato per le ore 12 proprio a causa della concomitante sfida tra i giallorossi e la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La partita che vedrà impegnatoalle ore 15 ilcontro l’Atalanta al Ciro Vigorito ha costretto l’amministrazione comunale ad anticipare i tempi delladel. Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore Alfredo Martignetti hanno infatti comunicato che lo stop è fissato per le ore 12 proprio a causa della concomitante sfida tra i giallorossi e la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

