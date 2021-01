Cavese-Palermo, Campilongo: “Quanti ricordi in rosa! Come battere Boscaglia? Approfitteremo dei loro problemi” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Poco più di 24 ore e sarà Cavese-Palermo.Domani alle 14.30, allo Stadio 'Simonetta Lamberti', biancoblu e rosanero si affronteranno per la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C: Sasà Campilongo, allenatore della Cavese, ritroverà il Palermo dopo oltre 25 anni. L’ex centravanti - ha indossato la maglia del rosanero - nella stagione 1994-95 -, ha raccontato sensazioni e le emozioni che lo stanno accompagnando alla vigilia del suo debutto (da ex) sulla panchina del club campano.Cavese, l’ex Palermo Campilongo è il nuovo allenatore: debutto contro i rosaneroI ricordi - "A Palermo mi sono trovato benissimo: splendida città e grande tifoseria. Ho ricordi bellissimi e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Poco più di 24 ore e sarà.Domani alle 14.30, allo Stadio 'Simonetta Lamberti', biancoblu e rosanero si affronteranno per la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C: Sasà, allenatore della, ritroverà ildopo oltre 25 anni. L’ex centravanti - ha indossato la maglia del rosanero - nella stagione 1994-95 -, ha raccontato sensazioni e le emozioni che lo stanno accompagnando alla vigilia del suo debutto (da ex) sulla panchina del club campano., l’exè il nuovo allenatore: debutto contro i rosaneroI- "Ami sono trovato benissimo: splendida città e grande tifoseria. Hobellissimi e ...

WiAnselmo : Cavese-#Palermo, Campilongo: 'Quanti ricordi in rosanero! Come battere Boscaglia? Approfitteremo dei loro problemi'… - Mediagol : Cavese-#Palermo, Campilongo: 'Quanti ricordi in rosanero! Come battere Boscaglia? Approfitteremo dei loro problemi'… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Sorrentino, cavese per caso «Tifo #Palermo. Il discorso per il primo posto è chiuso, ma l’organico di… - LiveSicilia : Cavese-Palermo, Sorrentino: “Tifo per i rosanero” - ILOVEPACALCIO : #Boscaglia pronto a cambiare ancora ?? E rispolvera un calciatore poco utilizzato ?? Scelta giusta? -

Ultime Notizie dalla rete : Cavese Palermo Cavese-Palermo, Campilongo: “Quanti ricordi in rosanero! Come battere Boscaglia? Approfitteremo dei loro problemi” Mediagol.it tentazione Martin in regia

Poco più di ventiquattro ore e il Palermo affronterà la Cavese nella gara valida per la 18a giornata di Serie C. La formazione di Roberto Boscaglia, decima in classifica, affronterà l’ultima del giron ...

Live calciomercato: Fiorentina su Caicedo, Pinamonti verso Benevento

Viola tranquillizzati dalle buone notizie su Ribery ma prosegue la caccia a un attaccante, col sogno Papu. Verona in corsa con Samp e Bologna per Lammers ...

Poco più di ventiquattro ore e il Palermo affronterà la Cavese nella gara valida per la 18a giornata di Serie C. La formazione di Roberto Boscaglia, decima in classifica, affronterà l’ultima del giron ...Viola tranquillizzati dalle buone notizie su Ribery ma prosegue la caccia a un attaccante, col sogno Papu. Verona in corsa con Samp e Bologna per Lammers ...