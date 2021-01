Calciomercato Roma/ Montiel è vicinissimo: può arrivare già a fine gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Calciomercato Roma: Gonzalo Montiel, terzino argentino del River Plate, sarebbe a un passo dai giallorossi. Le notizie di oggi, venerdì 8 gennaio. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021): Gonzalo, terzino argentino del River Plate, sarebbe a un passo dai giallorossi. Le notizie di oggi, venerdì 8

infoitsport : CALCIOMERCATO ROMA LIVE! - Tutto il mercato giallorosso in tempo reale - infoitsport : Calciomercato, l'agente di Bernard spinge per la Roma: ora si aspetta l'Everton - calciomercatoit : ?? #Roma, si avvicina #Montiel: il #RiverPlate pronto a lasciarlo partire al termine della #CopaLibertadores ??… - MCalcioNews : #Calciomercato #Roma, #Montiel ad un passo: i dettagli dell'affare ? - vanessahidalg13 : RT @calciomercatoit: ???? #Napoli, niente rinnovo per #Hysaj: tanti club interessati in #SerieA ?? #CMITmercato -