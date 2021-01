Berardi out contro la Juve: è la settima volta su 15 precedenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Domenico Berardi, salterà ancora una volta la sfida contro la Juventus. Una vera e propria maledizione per l’attaccante calabrese del Sassuolo: il club, su 14 precedenti con la Juve, 6 li ha giocati senza Berardi. Berardi in due occasioni era stato fermato dal Giudice Sportivo per squalifica, ore 21.00 a Torino, non sarà della sfida a causa del problema muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo alla mezz’ora nel match contro il Genoa. Oggi è prevista la risonanza, ma è escluso che l’azzurro sia a disposizione di De Zerbi. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Domenico, salterà ancora unala sfidalantus. Una vera e propria maledizione per l’attaccante calabrese del Sassuolo: il club, su 14con la, 6 li ha giocati senzain due occasioni era stato fermato dal Giudice Sportivo per squalifica, ore 21.00 a Torino, non sarà della sfida a causa del problema muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo alla mezz’ora nel matchil Genoa. Oggi è prevista la risonanza, ma è escluso che l’azzurro sia a disposizione di De Zerbi. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

calciodangolo_ : ?? Le probabili formazioni di #JuventusSassuolo per il #fantacalcio: fiducia a #Frabotta, c'è #Traore. Out #Berardi… - Angolo_Juventus : ?? Le probabili formazioni di #JuventusSassuolo per il #fantacalcio: fiducia a #Frabotta, c'è #Traore. Out #Berardi… - news_modena : Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: out Berardi, rientra Maxime Lopez - CanaleSassuolo : Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: out Berardi, rientra Maxime Lopez - sportli26181512 : Inter, D'Ambrosio out almeno un mese. Milan, torna Tonali: Inter, D'Ambrosio out almeno un mese. Milan, torna Tonal… -