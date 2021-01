Atp Delray Beach 2021: programma e orari di sabato 9 gennaio con Mager (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 9 gennaio, per quanto concerne l’Atp di Delray Beach 2021. Nuovamente in campo Gianluca Mager, il quale proverà a replicare il successo all’esordio: di fronte Sam Querrey, bombardiere statunitense. In scena anche l’incontro tra Cristian Garin, numero uno del seeding, e Christian Harrison, qualificato. STADIUM dalle ore 17.00 – Molteni/Nys vs Daniel/Oswald non prima delle ore 18.30 – Mager vs Querrey a seguire – (1) Garin vs (Q) C. Harrison non prima delle ore 00.00 – (5) Paul vs Korda a seguire – Monteiro vs (2) Isner COURT 1 dalle ore 18.00 – Behar/Escobar vs Norrie/O’Mara a seguire – Krajicek/Querrey vs Fratangelo/Novikov a seguire – Monroe/Tiafoe vs McDonald/Goransson ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto concerne l’Atp di. Nuovamente in campo Gianluca, il quale proverà a replicare il successo all’esordio: di fronte Sam Querrey, bombardiere statunitense. In scena anche l’incontro tra Cristian Garin, numero uno del seeding, e Christian Harrison, qualificato. STADIUM dalle ore 17.00 – Molteni/Nys vs Daniel/Oswald non prima delle ore 18.30 –vs Querrey a seguire – (1) Garin vs (Q) C. Harrison non prima delle ore 00.00 – (5) Paul vs Korda a seguire – Monteiro vs (2) Isner COURT 1 dalle ore 18.00 – Behar/Escobar vs Norrie/O’Mara a seguire – Krajicek/Querrey vs Fratangelo/Novikov a seguire – Monroe/Tiafoe vs McDonald/Goransson ...

