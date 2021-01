Ashli Babbitt è deceduta | la sua morte non è stata una «false flag»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’8 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una foto si, la veterana sostenitrice di Donald Trumpdurante l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. La foto è accompagnata da un testo in inglese che descrive la donna come «Viva e vegeta» e la sparatoria che l’ha vista coinvolta come una «», il nome con cui vengono definite le operazioni in cui un infiltrato finge di attaccare l’organizzazione per cui lavora. Il post è corredato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «BABBIT È VIVA STA BENE È UN. Ottima notizia!! Non sarà la prima, ne l’ultimache incontreremo. Il terreno è minato!! MANTENIAMO LA LINEA! LA FORZA ...