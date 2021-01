Vaccino Covid Moderna, via dell’Aifa. Sì a immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo quello dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) è arrivato il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), al Vaccino anti-Covid dell’azienda americana Moderna. Il composto è quindi autorizzato all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. È il secondo in Italia dopo quello Pfizer-Biontech. Già dalla prossima settimana è previsto l’arrivo in Italia delle prime dosi della cui distribuzione si occuperanno i militari: il piano della Difesa prevede lo stoccaggio nell’hub nazionale di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1,3 milioni di dosi Moderna, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo quello dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) è arrivato il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), alanti-dell’azienda americana. Il composto è quindi autorizzato all’indelnazionale. È il secondo in Italia dopo quello Pfizer-Biontech. Già dalla prossima settimana è previsto l’arrivo in Italia delle prime dosi della cui distribuzione si occuperanno i militari: il piano della Difesa prevede lo stoccaggio nell’hub nazionale di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1,3 milioni di dosi, con ...

