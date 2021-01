Tennis, Dayana Yastremska sospesa per doping: l’ucraina positiva al mesterolone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Arrivano novità poco liete per la giovane Tennista ucraina Dayana Yastremska. La 20enne nativa di Odessa, infatti, è stata sospesa provvisoriamente per doping. La classe 2000, infatti, è stata trovata positiva a una sostanza vietata nel corso di un controllo del 24 novembre scorso, quando in un campione di urina è stata riscontrata traccia del mesterolone, un anabolizzante vietato dal programma antidoping di Tennis. Winter Arena con Massimiliano Ambesi. Il 7 gennaio su Instagram alle 18.00. Conduce Federico Militello Questo ha portato alla sanzione nei confronti di Yastremska a partire dal 7 gennaio 2021, ovvero oggi, mentre l’accusa formale risale al 22 dicembre 2020. Da questo punto di vista, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Arrivano novità poco liete per la giovaneta ucraina. La 20enne nativa di Odessa, infatti, è stataprovvisoriamente per. La classe 2000, infatti, è stata trovataa una sostanza vietata nel corso di un controllo del 24 novembre scorso, quando in un campione di urina è stata riscontrata traccia del, un anabolizzante vietato dal programma antidi. Winter Arena con Massimiliano Ambesi. Il 7 gennaio su Instagram alle 18.00. Conduce Federico Militello Questo ha portato alla sanzione nei confronti dia partire dal 7 gennaio 2021, ovvero oggi, mentre l’accusa formale risale al 22 dicembre 2020. Da questo punto di vista, ...

Eurosport_IT : Dayana Yastremska è stata provvisoriamente sospesa per uso di doping ???????? #EurosportTENNIS | #Yastremska - OA_Sport : Dayana Yastremska sospesa per doping: l’ucraina positiva al mesterolone in un controllo dell'anno scorso #TENNIS - sportface2016 : Tennis, Dayana #Yastremska sospesa per #doping: positiva al mesterolone, l'ucraina rigetta le accuse -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Dayana Tennis, Dayana Yastremska sospesa per doping: positiva al mesterolone Sportface.it Tennis, Dayana Yastremska sospesa per doping: l’ucraina positiva al mesterolone

Arrivano novità poco liete per la giovane tennista ucraina Dayana Yastremska. La 20enne nativa di Odessa, infatti, è stata sospesa provvisoriamente per doping. La classe 2000, infatti, è stata trovata ...

Dayana Yastremska positiva al mesterolone e sospesa per doping

Dayana Yastremska è stata sospesa in maniera provvisoria dopo essere stata trovata positiva a un controllo antidoping. Ad annunciarlo è la stessa tennista ucraina tramite un post pubblicato sui suoi p ...

Arrivano novità poco liete per la giovane tennista ucraina Dayana Yastremska. La 20enne nativa di Odessa, infatti, è stata sospesa provvisoriamente per doping. La classe 2000, infatti, è stata trovata ...Dayana Yastremska è stata sospesa in maniera provvisoria dopo essere stata trovata positiva a un controllo antidoping. Ad annunciarlo è la stessa tennista ucraina tramite un post pubblicato sui suoi p ...