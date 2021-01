Stella Tennant | la causa di morte svelata dalla sua famiglia | Non ce l' ha fatta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ladiha scvelato ladidella supermodella scomparsa a dicembre: la notizia è stata diffusa dal The Telegraph: 'Nonostante l'affetto di tutti, non ce l'haad andare avanti'. The Telegraph ha svelato ladidi, attribuita ad un suicidio. Il quotidiano ha pubblicato la conferma che arrivadella supermodella.si è tolta la vita il mese scorso, secondo una dichiarazione rilasciatasuaal quotidiano The Telegraph. Nel testo pubblicato dal quotidiano inglese si legge "...

Corriere : L’ex modella Stella Tennant si è suicidata. La famiglia: «Non riusciva più ad andare avanti» - sulsitodisimone : 'Stella Tennant si è tolta la vita'. La famiglia della top model: 'Non stava bene da tempo' - TDorjeArt : Oh, Stella ??#MentalHealthMatters - SaCe86 : 'Stella Tennant si è tolta la vita'. La famiglia della top model: 'Non stava bene da tempo' - Bene_Pierf : [Ascoltiamo la scelta di Stella Tennant] -

La famiglia di Stella Tennant ha scvelato la causa di morte della supermodella scomparsa a dicembre: la notizia è stata diffusa dal The Telegraph: 'Nonostante l'affetto di tutti, non ce l'ha fatta ad ...