Sospesi gli account Facebook e Instagram di Donald Trump | provvedimento di Zuckerberg a tempo indefinito

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Ci sono due grandi tragedie nella vita. La prima è desiderare ciò che non si può avere…la seconda è ottenerla”, diceva il poeta e scrittore Oscar Wilde.è riuscito in una sola notte brava dei QAnon, e anche in buona parte per causa delle loro azioni a ottenere entrambe le maledizioni a stretto giro di posta. Voleva riuscire a mantenere il potere alla Casa Bianca, ed ora è persino in forse che riesca a esercitare quel poco potere che gli è rimasto nei pochi giorni rimasti prima dell’insediamento di Biden. Voleva riuscire a porre i Social sotto il suo controllo modificando la legge in modo che ogni provider fosse responsabile di quanto scritto da ogni singolo utente e Mark, dichiarandosi di sua iniziativa responsabile dei post di, gli ha esteso il ban inizialmente promulgato per 24 a ...