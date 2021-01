Questa foto non mostra i sostenitori di Trump il 5 gennaio 2021, è del 2018 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 5 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una grande folla percorrere una strada. Lo scatto è accompagnato dal testo «5 gennaio 2021. Washington DC» e dal commento di chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «WASHINGTON D.C OGGI, NON È MONTAGGIO NE foto DI VECCHIA DATA !!». Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. La foto non risale al 2021 e non ha niente a che vedere con l’elezione di Joe Biden. Post pubblicato su Facebook il 5 gennaio 2021 – Fuori contesto Il 5 gennaio 2021 a Washington (Stati Uniti d’America) si sono radunati centinaia di sostenitori del presidente americano ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 5su Facebook è stata pubblicata unacheuna grande folla percorrere una strada. Lo scatto è accompagnato dal testo «5. Washington DC» e dal commento di chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «WASHINGTON D.C OGGI, NON È MONTAGGIO NEDI VECCHIA DATA !!». Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Lanon risale ale non ha niente a che vedere con l’elezione di Joe Biden. Post pubblicato su Facebook il 5– Fuori contesto Il 5a Washington (Stati Uniti d’America) si sono radunati centinaia didel presidente americano ...

