Quanti giorni mancano alla fine della campagna vaccinale? Il count-down sul sito della Luiss

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Per monitorare l’andamento delle vaccinazioni in Italia, Zeta– la testata onlinescuola di giornalismo “Massimo Baldini” dell’Universitàdi Roma – ha realizzato un contatore per tenere traccia deirimanentivaccinazione delle categorie prioritarie partendo dall’andamento medio di dosi inoculate nell’ultima settimana. Si tratta di circa 6 milioni di persone, tra operatori sanitari in prima linea nel contrasto al Covid, ospiti e personale delle Rsa (tra i soggetti più colpiti durante il dilagare del virus) e anziani sopra gli 80 anni. Queste le fasce di popolazione designata che riceveranno il vaccino in prima battuta. Per realizzare la stima, Zetaha considerato il numero di ...