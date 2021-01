Pattinaggio artistico, Dmitri Aliev torna sul ghiaccio dopo il Covid-19 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sembra essere passata la paura per Dmitri Aliev, atleta russo di primo piano nel mondo del Pattinaggio artistico che ha saltato gli ultimi appuntamenti della stagione dopo aver contratto il Coronavirus nei primi giorni di dicembre. Il Campione d’Europa in carica infatti ha fatto sapere tramite l’agenzia locale TASS di essere definitivamente guarito dalla malattia e di aver nuovamente ripreso confidenza con il ghiaccio. “Dima è tornato ad allenarsi il 4 gennaio. È difficile parlare dello stato di forma in cui si trova e se le conseguenze del coronavirus lo stiano influenzando o meno. Ci vorrà un po’ di tempo per capirlo“, queste le parole di Evgeni Rukavitsin, attuale coach del pattinatore che inoltre, ai microfoni di Ria Novosti, ha raccontato la fase di ripresa del ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sembra essere passata la paura per, atleta russo di primo piano nel mondo delche ha saltato gli ultimi appuntamenti della stagioneaver contratto il Coronavirus nei primi giorni di dicembre. Il Campione d’Europa in carica infatti ha fatto sapere tramite l’agenzia locale TASS di essere definitivamente guarito dalla malattia e di aver nuovamente ripreso confidenza con il. “Dima èto ad allenarsi il 4 gennaio. È difficile parlare dello stato di forma in cui si trova e se le conseguenze del coronavirus lo stiano influenzando o meno. Ci vorrà un po’ di tempo per capirlo“, queste le parole di Evgeni Rukavitsin, attuale coach del pattinatore che inoltre, ai microfoni di Ria Novosti, ha raccontato la fase di ripresa del ...

