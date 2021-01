“Olindo e Rosa innocenti”: gli haters dei Castagna a processo per diffamazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) La procura di Como ha proceduto alla citazione diretta a giudizio nei confronti di una serie di commentatori della pagina Facebook “Olindo Romano e Rosa Bazzi innocente” nonché dell’amministratore del gruppo Paola Pagliari. A seguito di alcuni servizi tv e di articoli sul caso Erba in cui, tra le altre cose, veniva adombrato il sospetto di un coinvolgimento nella strage da parte dei fratelli Pietro e Beppe Castagna nonché del loro defunto padre Carlo, i due fratelli avevano sporto numerose denunce. Tredici le persone citate in giudizio tra la Lombardia, il Lazio e la Basilicata per aver diffamato a vario titolo i Castagna. In particolare, l’amministratrice del gruppo aveva scritto dell’appena defunto Carlo Castagna (il quale perdonò gli assassini della moglie, della figlia e del nipote, oltre che della ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) La procura di Como ha proceduto alla citazione diretta a giudizio nei confronti di una serie di commentatori della pagina Facebook “Romano eBazzi innocente” nonché dell’amministratore del gruppo Paola Pagliari. A seguito di alcuni servizi tv e di articoli sul caso Erba in cui, tra le altre cose, veniva adombrato il sospetto di un coinvolgimento nella strage da parte dei fratelli Pietro e Beppenonché del loro defunto padre Carlo, i due fratelli avevano sporto numerose denunce. Tredici le persone citate in giudizio tra la Lombardia, il Lazio e la Basilicata per aver diffamato a vario titolo i. In particolare, l’amministratrice del gruppo aveva scritto dell’appena defunto Carlo(il quale perdonò gli assassini della moglie, della figlia e del nipote, oltre che della ...

hemmjngstan : MI TRASFORMO IN ROSA E OLINDO - jisoodinazareth : Rosa e Olindo quando decisero di andare al McDonald dopo aver commesso una strage - Mega_Fauna : RT @AlRobecchi: Sacrificare Gallera per salvare Fontana è come arrestare Olindo per scagionare Rosa - AdrianoSalis : RT @AlRobecchi: Sacrificare Gallera per salvare Fontana è come arrestare Olindo per scagionare Rosa - salsaudade : truffe aggravate riciclaggio aggiotaggio peculato rosa e olindo, ci sono anche loro -