NBA 2021, i risultati della notte (7 gennaio): Philadelphia batte un super Bradley Beal, Boston supera Miami a fil di sirena (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella notte appena trascorsa, nella quale l'America è stata interessata da gravi fatti che poco centrano con lo sport, si sono disputate undici partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. I Philadelphia 76ers battono i Washington Wizards per 141-136 e si confermano la miglior squadra di quest'inizio di regular season con sette vittorie in otto partite disputate. Gli uomini decisivi sono Joel Embiid e Seth Curry, autori rispettivamente di 38 e 28 punti, fondamentali per rendere inutile lo sforzo di Bradley Beal, che realizza addirittura 60 punti (suo nuovo massimo in carriera). Bel colpo dei Boston Celtics, che sbancano Miami con il punteggio di 105-107 grazie a un canestro del rookie Payton Pritchard a 2" dalla ...

