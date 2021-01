Maltempo | iniziati a Scafati i lavori per illuminazione e manto stradale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSonoquesta mattina idi manutenzione sul territorio disposti dagli uffici comunali competenti per far fronte ai danni causati dalnegli ultimi giorni, sia per la pubblicasia per il. Le ditte incaricate dai responsabili dei settori “Pubblica” e “Manutenzione”, Maurizio Albano ed Erika Izzo (ciascuno per quanto di propria competenza) hanno effettuato i primi interventi in diverse strade cittadine per il ripristino della pavimentazionecon conglomerato bituminoso a caldo (corso Nazionale, via Capone, viariante via Oberda, via Santa Maria la Carità, via Bernini, Via Pasquale Vitiello, via S. Antonio Abate, via Delle Industrie, ...