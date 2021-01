LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Anton in DIRETTA: Federica Brignone è quarta, Bassino nelle 10 (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA Prova DI ST. Anton E’ tutto per questa DIRETTA della prima Prova cronometrata da St.Anton. Grazie per averci seguito ed appuntamento a domani. 13.02: E’ scesa anche l’ultima delle azzurre. Roberta Melesi ha accusato oltre tre secondi (+3.02) dalla coppia Tippler-Gut Behrami 12.42: C’è stato l’inserimento dell’austriaca Christina Ager al nono posto a pari merito con Marta Bassino. 12.30: Sono scese le prime trenta. Una coppia al comando, quella composta dalla svizzera Gut-Behrami e dall’austriaca Tippler. Quarto posto per Federica Brignone (+0.46), nona Marta Bassino (+0.98). Fuori dalle quindici le altre azzurre: Laura Pirovano (+1.30), ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMADI ST.E’ tutto per questadella primacronometrata da St.. Grazie per averci seguito ed appuntamento a domani. 13.02: E’ scesa anche l’ultima delle azzurre. Roberta Melesi ha accusato oltre tre secondi (+3.02) dalla coppia Tippler-Gut Behrami 12.42: C’è stato l’inserimento dell’austriaca Christina Ager al nono posto a pari merito con Marta. 12.30: Sono scese le prime trenta. Una coppia al comando, quella composta dalla svizzera Gut-Behrami e dall’austriaca Tippler. Quarto posto per(+0.46), nona Marta(+0.98). Fuori dalle quindici le altre azzurre: Laura Pirovano (+1.30), ...

