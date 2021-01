“Lasciata così”. Ariadna Romero, perché (e come) è finita con Pierpaolo Pretelli (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ariadna Romero è la ex di Pierpaolo Pretelli, che ora al GF Vip è tutto preso da Giulia Salemi. Ma fino a qualche settimana fa, dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci e l’incontro a sorpresa con la modella, sembrava proprio ricucire con la mamma di suo figlio Leonardo. Non solo le lacrime quando l’ha vista in passerella, ma anche le confidenze fatte dopo nella Casa sembravano far propendere per un ritorno di fiamma, almeno da parte del gieffino. Ma così non è stato e proprio quando tutti i fan già sognavano la coppia Ariadna-Pierpaolo lui ha iniziato a conoscere meglio Giulia e, come abbiamo visto, a formare poi la prima vera coppia di questo GF Vip. La Romero dal canto suo è stata intervistata a Casa Chi e raccontato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)è la ex di, che ora al GF Vip è tutto preso da Giulia Salemi. Ma fino a qualche settimana fa, dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci e l’incontro a sorpresa con la modella, sembrava proprio ricucire con la mamma di suo figlio Leonardo. Non solo le lacrime quando l’ha vista in passerella, ma anche le confidenze fatte dopo nella Casa sembravano far propendere per un ritorno di fiamma, almeno da parte del gieffino. Manon è stato e proprio quando tutti i fan già sognavano la coppialui ha iniziato a conoscere meglio Giulia e,abbiamo visto, a formare poi la prima vera coppia di questo GF Vip. Ladal canto suo è stata intervistata a Casa Chi e raccontato ...

LHbaeh : RT @HxGOLDVN: la gente che protesta per un tipo di ugualianza che dovrebbe esserci ormai da secoli, va uccisa. la gente che invece compie a… - overvagain : RT @SINFVBIE: Anne che chiama Harry. H: Hey mamma! Che bello sentir- A: Harry, ma che stai combinando? H: In che senso mamma? A: Perché non… - aurora62774883 : RT @SINFVBIE: Anne che chiama Harry. H: Hey mamma! Che bello sentir- A: Harry, ma che stai combinando? H: In che senso mamma? A: Perché non… - wantseilish : RT @SINFVBIE: Anne che chiama Harry. H: Hey mamma! Che bello sentir- A: Harry, ma che stai combinando? H: In che senso mamma? A: Perché non… - SINFVBIE : Anne che chiama Harry. H: Hey mamma! Che bello sentir- A: Harry, ma che stai combinando? H: In che senso mamma? A:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciata così Glaucoma: c’è bisogno di screening mirati per diagnosi precoce Yahoo Notizie