Hong Kong, l'attivista Joshua Wong accusato anche di sovversione (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'attivista pro democrazia Joshua Wong, già condannato a 13 mesi e mezzo, è stato accusato anche di sovversione. Wong è attualmente in carcere per il suo ruolo nelle proteste per le riforme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'pro democrazia, già condannato a 13 mesi e mezzo, è statodiè attualmente in carcere per il suo ruolo nelle proteste per le riforme ...

riotta : Stavo al lavoro su elezioni Usa ma la repressione contro i diritti a Hong Kong notizia grave. La Cina straccia gli… - valigiablu : Hong Kong, giro di vite sull’opposizione: arrestati in massa diversi esponenti pro-democrazia - Corriere : Hong Kong, arrestati 53 politici e attivisti dell’opposizione. L’appello della Ue: «Liberarli subito» - MaxxMono : RT @MBPellegrini: @Comunardo Non ci capisco nulla. Io ero rimasto che quando il popolo attacca il Palazzo (come a Maidan, o a Hong Kong, o… - aledige : RT @MediasetTgcom24: Hong Kong, l'attivista Joshua Wong accusato anche di sovversione #HongKong -