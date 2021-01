Ecco l’arbitro di Benevento-Atalanta: la designazione Var suscita curiosità (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo a dirigere il confronto tra Benevento e Atalanta in programma sabato pomeriggio al Ciro Vigorito. Il direttore di gara piemontese è al quarto incrocio in serie A con i giallorossi, tutti e tre riferiti al campionato 2017/2018: una vittoria contro la Sampdoria al Vigorito e due sconfitte con Roma e Cagliari. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Tarcisio Villa di Rimini (al primo incrocio con il Benevento) e Gamal Mokhtar di LEcco, a cui la Strega è legata da un unico precedente, quello dello scorso anno contro il Trapani (sconfitta ininfluente al Provinciale, 2-0). Il IV ufficiale designato è Giacomo Camplone di Pescara, alla seconda designazione in questo ruolo con il Benevento: in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo a dirigere il confronto train programma sabato pomeriggio al Ciro Vigorito. Il direttore di gara piemontese è al quarto incrocio in serie A con i giallorossi, tutti e tre riferiti al campionato 2017/2018: una vittoria contro la Sampdoria al Vigorito e due sconfitte con Roma e Cagliari. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Tarcisio Villa di Rimini (al primo incrocio con il) e Gamal Mokhtar di L, a cui la Strega è legata da un unico precedente, quello dello scorso anno contro il Trapani (sconfitta ininfluente al Provinciale, 2-0). Il IV ufficiale designato è Giacomo Camplone di Pescara, alla secondain questo ruolo con il: in ...

