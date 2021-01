Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 7 gennaio. E 667 nuovi contagi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18 i morti per Coronavirus registrati in Toscana oggi, 7 gennaio: si tratta di 11 uomini e 7 donne con età media di 82 anni. E sono 667 i nuovi contagi con età media di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più). In totale i positivi da inizio pandemia salgono a 123.498 Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18 iperregistrati in, 7: si tratta di 11 uomini e 7 donne con età media di 82 anni. E sono 667 icon età media di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più). In totale i positivi da inizio pandemia salgono a 123.498

