Coronavirus, Gimbe: “I nuovi casi crescono dopo 6 settimane di calo. Rivedere il sistema ‘a colori’. Per il vaccino comunicazione cruciale” (Di giovedì 7 gennaio 2021) dopo sei settimane di calo, tra il 29 dicembre e il 5 gennaio torna a crescere il numero di nuovi casi. Un aumento del 26,7%, rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe, nonostante “un’imponente riduzione dei tamponi”. E anche la pressione sugli ospedali adesso resta stabile, con l’area medica e le terapie intensive che restano “sopra soglia di saturazione in metà delle Regioni”. Tradotto: “Si intravede l’inizio della terza ondata con numeri troppo elevati per riprendere il tracciamento”, mentre il reale impatto del vaccino è “molto lontano”. Per questo, sostiene la fondazione, il sistema delle Regioni ‘a colori’ è da “Rivedere” perché ha dato “risultati modesti a fronte di costi economici e sociali elevati”. Nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021)seidi, tra il 29 dicembre e il 5 gennaio torna a crescere il numero di. Un aumento del 26,7%, rileva il monitoraggio della Fondazione, nonostante “un’imponente riduzione dei tamponi”. E anche la pressione sugli ospedali adesso resta stabile, con l’area medica e le terapie intensive che restano “sopra soglia di saturazione in metà delle Regioni”. Tradotto: “Si intravede l’inizio della terza ondata con numeri troppo elevati per riprendere il tracciamento”, mentre il reale impatto delè “molto lontano”. Per questo, sostiene la fondazione, ildelle Regioni ‘aè da “” perché ha dato “risultati modesti a fronte di costi economici e sociali elevati”. Nella ...

