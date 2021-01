Chi è l’uomo vestito da vichingo che sta guidando la rivolta a Washington? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cosa è successo ieri a Washington e chi è quell’uomo che vestito da vichingo e che si fa chiamare lo sciamano che ha guidato la rivolta? Quanto accaduto ieri a Washington è una pagina nera della storia degli Stati Uniti d’America, un attacco condannato su tutti i fronti e da tutte le personalità istituzionali americane L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cosa è successo ieri ae chi è quelchedae che si fa chiamare lo sciamano che ha guidato la? Quanto accaduto ieri aè una pagina nera della storia degli Stati Uniti d’America, un attacco condannato su tutti i fronti e da tutte le personalità istituzionali americane L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

