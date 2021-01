Beauty routine corpo per snellirsi dopo le feste | a ciascun segno la sua

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Alzi la mano chi non si sente appesantita dai maxi pasti delle feste! D’altronde, guai a rinunciare ai piaceri della buona tavola e del cibo condiviso con gli affetti più stretti durante le settimane di Natale. Ora che avete archiviato panettone, pandoro, spumante e cioccolatini (più o meno), è tempo di affrontare la prova bilancia e capire quanto c’è da lavorare per la remise en forme. Oltre al consiglio evergreen di seguire una dieta detox abbinandola all’esercizio fisico, non sottovalutate il potere di un programma cosmetico strategicamente snellente: oggi, in commercio, si trovano prodotti super attivi nel trattamento di cellulite, adipe, ritenzione idrica.

Imstillyours__ : Con 'skin care' intendi piangere mentre si ascolta il bridge? perché in tal caso è la mia stessa beauty routine ?? - CinziaCerulli : @misSchianto @Marco_Slongo Una beauty routine quale potrebbe essere? - mmorphine_ : 20:30 volevo rassicurare @MatteoPitotti che ho già cenato da un pezzo, faccio la mia beauty routine e mi infilo sotto il piumone a leggere. - XIIIr3d : RT @cutierudegirl: ??LATE AFTERNOON BEAUTY ROUTINE?? salame di fegato e un bicchiere di rosso - cutierudegirl : ??LATE AFTERNOON BEAUTY ROUTINE?? salame di fegato e un bicchiere di rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Beauty routine

Io Donna

Beauty routine: per la prima volta l’Ariete riesce a resistere a tutti quei rituali che richiedono più di 5 minuti, come le maschere, o che danno risultati (e spesso maggiori soddisfazioni ...Si comincia la giornata con l'acqua tiepida e si prosegue con una spazzola per il dry brushing, un hammam e la respirazione per dormire bene: ecco le strategie per purificarsi dopo gli eccessi nataliz ...