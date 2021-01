Verona, risentimento muscolare per Veloso: in dubbio per il Crotone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) risentimento muscolare per Miguel Veloso. Il capitano del Verona è in dubbio per la partita di domenica pomeriggio contro il Crotone Arrivano i primi aggiornamenti sull’infortunio accusato da Miguel Veloso nel corso di Torino-Verona. Il centrocampista portoghese ha subito un risentimento muscolare al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno valutate domani e nel caso sosterrà degli esami strumentali necessari a stabilire sia l’esatta entità del guaio sia se sarà in grado o meno di scendere in campo domenica contro il Crotone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021)per Miguel. Il capitano delè inper la partita di domenica pomeriggio contro ilArrivano i primi aggiornamenti sull’infortunio accusato da Miguelnel corso di Torino-. Il centrocampista portoghese ha subito unal polpaccio destro. Le sue condizioni verranno valutate domani e nel caso sosterrà degli esami strumentali necessari a stabilire sia l’esatta entità del guaio sia se sarà in grado o meno di scendere in campo domenica contro il. Leggi su Calcionews24.com

Verona, c’è un infortunio muscolare dietro al forfait di Lazovic: la diagnosi

A sorpresa, Darko Lazovic non è stato convocato per la partita di oggi contro il Torino. Ieri Ivan Juric aveva preannunciato che era in dubbio e la decisione è arrivata in mattinata. Il motivo? Un ris ...

