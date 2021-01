Valentino Rossi compra un nuovo Yacht. Il Dottore punta il Pershing, quanti soldi è costato? Cifra da capogiro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Valentino Rossi ha postato un video sui suoi profili social pochi giorni fa, sostanzialmente un messaggio di auguri per il nuovo anno, che per lui sarà caratterizzato da una grande novità: correrà infatti con i colori della Yamaha Petronas, lasciando il team ufficiale della scuderia di Iwata dopo una lunghissima permanenza. Il Dottore si è messo in mostra per la prima volta con i colori di Petronas e si sta preparando per i Test in programma a fine febbraio. Nel frattempo il quasi 42enne (spegnerà le candeline tra poco più di un mese) ha sfogliato gli ultimi cataloghi nautici e avrebbe acquistato un nuovo Yacht, come riporta Il Resto del Carlino. Secondo il quotidiano, infatti, sembra che il nove volte Campione del Mondo abbia venduto il suo storico Mochi Craft (acquistato circa 15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha postato un video sui suoi profili social pochi giorni fa, sostanzialmente un messaggio di auguri per ilanno, che per lui sarà caratterizzato da una grande novità: correrà infatti con i colori della Yamaha Petronas, lasciando il team ufficiale della scuderia di Iwata dopo una lunghissima permanenza. Ilsi è messo in mostra per la prima volta con i colori di Petronas e si sta preparando per i Test in programma a fine febbraio. Nel frattempo il quasi 42enne (spegnerà le candeline tra poco più di un mese) ha sfogliato gli ultimi cataloghi nautici e avrebbe acquistato un, come riporta Il Resto del Carlino. Secondo il quotidiano, infatti, sembra che il nove volte Campione del Mondo abbia venduto il suo storico Mochi Craft (acquistato circa 15 ...

