Usa, primi risultati del ballottaggio: dem Warnock vince uno dei due seggi in palio al Senato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mentre a Washington oggi è il giorno della ratifica della vittoria di Joe Biden, davanti alle Camere riunite, in Georgia è il giorno del risultati del voto. Voto cruciale con due seggi in palio, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mentre a Washington oggi è il giorno della ratifica della vittoria di Joe Biden, davanti alle Camere riunite, in Georgia è il giorno deldel voto. Voto cruciale con duein, ...

rennydee : ?? Stanno arrivando i primi risultati del #voto in Georgia per il controllo del #Senato #USA. Gli aggiornamenti in… - Roby29880142 : @AxiaFel Considera cm già avevo scritto tempo fa la tecnica mRna ha ormai quasi 30 anni, e si usa da tempo per cert… - Ted0foro : @Federic49238225 @robersperanza @MinisteroSalute Quel che dico è di non dormire su questi allori, al momento siamo… - nugellae : Dopo quello di Agitu un’altra notizia dove si usa la nazionalità dei carnefici per dare sfogo alla xenofobia nonost… - senzasinistra : @Arturo_Parisi @fraacc Purtroppo in Europa e nel mondo occidentale proprio guardando questo grafico non c’e’alcun p… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa primi Covid: Moderna, 100 mln dosi vaccino in Usa nei primi 3 mesi - Ultima Ora Agenzia ANSA Georgia, alta affluenza alle urne. Testa a testa, per il controllo del senato

Nella notte arrivano i primi dati sull’affluenza: molto alta anche se non è ancora chiaro se alla fine supererà i 5 milioni toccati il 3 novembre scorso. Il flusso sembra aumentato soprattutto ad ...

Usa, il dem Warnock vince uno dei due ballottaggi in Georgia

(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Il dem Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato Usa. E’ la proiezione della Cnn. In precedenza lo stesso Warnock aveva rivendicato la vittoria: ...

Nella notte arrivano i primi dati sull’affluenza: molto alta anche se non è ancora chiaro se alla fine supererà i 5 milioni toccati il 3 novembre scorso. Il flusso sembra aumentato soprattutto ad ...(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Il dem Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato Usa. E’ la proiezione della Cnn. In precedenza lo stesso Warnock aveva rivendicato la vittoria: ...