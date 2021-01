Testa a testa ai ballottaggi in Georgia per il controllo del Senato Usa: il dem Warnock vince il primo seggio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Too close to call. Lotta all’ultimo voto in Georgia, dove è in corso lo spoglio del ballottaggio per il Senato statunitense. Un voto decisivo per la composizione del Congresso degli Stati Uniti, e in particolare per il futuro della presidenza di Joe Biden. Già, perché dal 2014 il Senato è a maggioranza repubblicana e, dopo il voto del 2018 in cui i dem hanno conquistato la Camera statunitense, la vittoria dei due seggi al Senato faciliterebbe il lavoro del presidente eletto che, oltre a guidare la Casa Bianca, godrebbe dell’appoggio democratico sia alla Camera sia al Senato. Attualmente, con il 98% delle schede scrutinate, secondo i dati i risultati parziali della Cnn, il candidato dem Raphael Warnock, che ha già rivendicato la vittoria, risulta essere in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Too close to call. Lotta all’ultimo voto in, dove è in corso lo spoglio delo per ilstatunitense. Un voto decisivo per la composizione del Congresso degli Stati Uniti, e in particolare per il futuro della presidenza di Joe Biden. Già, perché dal 2014 ilè a maggioranza repubblicana e, dopo il voto del 2018 in cui i dem hanno conquistato la Camera statunitense, la vittoria dei due seggi alfaciliterebbe il lavoro del presidente eletto che, oltre a guidare la Casa Bianca, godrebbe dell’appoggio democratico sia alla Camera sia al. Attualmente, con il 98% delle schede scrutinate, secondo i dati i risultati parziali della Cnn, il candidato dem Raphael, che ha già rivendicato la vittoria, risulta essere in ...

matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - borghi_claudio : ... senza aver depennato dalla lista i siti chiaramente improponibili (nessuno con la testa avvitata sul collo potr… - borghi_claudio : Se guardate in giro per il mondo credo potrete convenire che vale la pena di stare qui e combattere. Il rischio di… - _MissM12 : Da me non porta caramelle ma un pensierino a testa, che di solito è il calendario 2021 dell’inter per mia sorella e… - Robben_50 : Grande -