Serie D, le ultime di calciomercato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Progredisce con passo svelto l'evoluzione del mercato dilettantistico italiano. Le compagini di Serie D vivono ore placide alla ricerca degli innesti atti a perfezionare la stagione corrente. Di seguito vi mostriamo le ultimissime notizie di calciomercato di Serie D. Trastevere ritrova il bomber perduto Trenta reti ed una promozione dall'Eccellenza; questo l'epitaffio -solo momentaneo- di Fabrizio Roberti, di ritorno al Trastevere dopo l'ultima gloriosa annata 14/15.Nel medesimo girone E è l'Ostia Mare ha chiudere il colpo Simone Mastromattei, centrocampista classe 1990 prelevato dal Tivoli. Il Ghivizzano Borgo chiude la giornata di ieri con un colpo direttamente dalla Serie C: arriva Filippo Fazzi, classe 2000 proveniente dalla Lucchese.Ritorno di fiamma anche per Alessio De Cerchio, mediano classe '97, ...

