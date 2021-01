“Se Mike fa la cosa giusta, vinciamo noi”: il momento in cui Trump esorta Pence a respingere l’elezione di Biden – Video (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il presidente Donald Trump ha esortato il suo vice, Mike Pence, a non certificare la vittoria elettorale di Joe Biden nella sessione del Congresso, ripetendo accuse infondate di frode al voto. “Se Mike fa la cosa giusta, vinciamo le elezioni”, ha affermato Trump, acclamato dai sostenitori fuori dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti poi ha rimproverato i repubblicani definendoli “deboli”, riferendosi a coloro che intendono accettare la vittoria di Biden. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il presidente Donaldhato il suo vice,, a non certificare la vittoria elettorale di Joenella sessione del Congresso, ripetendo accuse infondate di frode al voto. “Sefa lale elezioni”, ha affermato, acclamato dai sostenitori fuori dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti poi ha rimproverato i repubblicani definendoli “deboli”, riferendosi a coloro che intendono accettare la vittoria di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

