Samsung 870 EVO: SSD migliorati e capacità fino a 4 TB (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Samsung rinnova la gamma di SSD SATA, ecco la nuova arrivata linea 870 EVO. Tagli fino a 4TB, chip TLC, per un posizionamento strategico Sono in arrivo novità da parte del colosso coreano, in arrivo sul mercato una nuova gamma di SSD SATA, volti quasi a sostituire, o quanto meno ad affiancare nei listini i 870 QVO basati su chip QLC. Capienze fino a ben 4TB e prestazioni migliorate grazie ai chip TLC e cache MLC, scopriamo tutti i dettagli. Di "recente" Samsung aveva messo a punto gli ultimi SSD 980 PRO, Drive PCIe 4.0 presentati nel 2020, insieme agli 870 QVO. I nuovi SSD 870 EVO però, si distinguono per una memoria 3D NAND di tipo TLC (tre bit per cella) come i precedenti modelli della serie EVO, per uno spessore di 7 mm. Samsung dichiara prestazioni migliorate nonostante l'interfaccia SATA III ...

