Rowan Atkinson dice addio a Mr Bean. ?È diventato stressante, non vedo l’ora di finirla?? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mr Bean No More. Rowan Atkinson ha deciso di mandare in pensione il celebre personaggio da lui creato e interpretato. “E’ diventato stressante continuare a vestirne i panni sulla scena”, ha confessato a Radio Times l’attore 65enne, che continuerà in ogni caso a dare voce al personaggio dell’omonimo cartone animato. “E’ più facile” ha spiegato “interpretare Mr Bean con la voce che visivamente. Non mi diverte più farlo, non è piacevole il peso della responsabilità che avverto. E’ stressante ed estenuante, non vedo l’ora di finirla”. L’attore comico, nel corso dell’intervista, ha condannato anche la “cancel culture” dei social: “E’ importante essere esposti a un ampio spettro di opinioni. Ma quello che abbiamo ora è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) MrNo More.ha deciso di mandare in pensione il celebre personaggio da lui creato e interpretato. “E’continuare a vestirne i panni sulla scena”, ha confessato a Radio Times l’attore 65enne, che continuerà in ogni caso a dare voce al personaggio dell’omonimo cartone animato. “E’ più facile” ha spiegato “interpretare Mrcon la voce che visivamente. Non mi diverte più farlo, non è piacevole il peso della responsabilità che avverto. E’ed estenuante, nondi”. L’attore comico, nel corso dell’intervista, ha condannato anche la “cancel culture” dei social: “E’ importante essere esposti a un ampio spettro di opinioni. Ma quello che abbiamo ora è ...

