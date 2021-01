Roma, stretta contro lo spaccio di droga: ecco le operazioni dei Carabinieri (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Durante monitoraggio di alcune note piazze di spaccio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca hanno arrestato 2 pusher Romani rispettivamente di 28 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell’Ordine con precedenti specifici e nullafacenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio nel corso di una attività di osservazione, in largo Ferruccio Mengaroni, nei pressi di una nota piazza di spaccio, i militari hanno notato il 28enne mentre era intento ad occultare dello stupefacente in una vicina aiuola. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccare il giovane e a seguito della perquisizione sono state sequestrate 12 dosi di cocaina, del peso di circa 5 grammi e la somma contante di 200 euro, ritenuta provento della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Durante monitoraggio di alcune note piazze di, idella Stazione diTor bella Monaca hanno arrestato 2 pusherni rispettivamente di 28 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell’Ordine con precedenti specifici e nullafacenti, con l’accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio nel corso di una attività di osservazione, in largo Ferruccio Mengaroni, nei pressi di una nota piazza di, i militari hanno notato il 28enne mentre era intento ad occultare dello stupefacente in una vicina aiuola. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccare il giovane e a seguito della perquisizione sono state sequestrate 12 dosi di cocaina, del peso di circa 5 grammi e la somma contante di 200 euro, ritenuta provento della ...

CorriereCitta : Roma, stretta contro lo spaccio di cocaina: sequestrate un totale di 36 dosi e 2 persone arrestate - gioalbarosa : @Tania_Marino2 Grazie a te per i graditissimi auguri, che ricambio. Purtroppo, ci si è messo anche il meteo a rende… - Gaiasoleluna : @emanuelameliEM Pier ha lottato contro la sua famiglia anche per Ariadna, con la quale ora hanno un bel rapporto, l… - LongCovidItalia : .@nzingaretti chiede solo ora una stretta sulle scuole. Bisognava proteggere comunità e famiglie ANCHE PRIMA da… - rictavani : @Lucyaglam Dopo un clamoroso Roma 7 - Catania 0, Spalletti si fermò nel sottopassaggio dello stadio Olimpico per ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma stretta Roma, stretta contro lo spaccio di droga: ecco le operazioni dei Carabinieri Il Corriere della Città Roma, Pinto è positivo: allarme per Crotone. Fonseca sta con la squadra

La Roma, per prassi, sottopone al test tutti i dipendenti, ed è toccato anche al neo arrivato. A quel punto, però, la Roma ha preferito stoppare Fonseca e aspettare di sottoporlo ad ulteriori test. A ...

Befana a Roma, festa dell’Epifania in zona rossa: Piazza Navona è vuota e silenziosa

Piazza Navona, che ogni 6 gennaio accoglie centinaia di persone, è semideserta nel giorno dell’Epifania. Nel centro storico di Roma si respira un’aria malinconica, annullata la Festa della Befana e gl ...

La Roma, per prassi, sottopone al test tutti i dipendenti, ed è toccato anche al neo arrivato. A quel punto, però, la Roma ha preferito stoppare Fonseca e aspettare di sottoporlo ad ulteriori test. A ...Piazza Navona, che ogni 6 gennaio accoglie centinaia di persone, è semideserta nel giorno dell’Epifania. Nel centro storico di Roma si respira un’aria malinconica, annullata la Festa della Befana e gl ...