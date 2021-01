Rainbow Six Siege, la Divisione canadese si trasforma nel campionato USA: i motivi della scelta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella giornata di ieri sono stati annunciati grandi cambiamenti per la North American League (NAL) di Rainbow Six Siege. Come chiarito da Ubisoft, infatti, l’obiettivo è costruire una lega nordamericana “unificata”, e per arrivare a questo scopo la Divisione canadese (CAD) viene quindi trasformata nella Divisione statunitense (USD). Con questa mossa, Ubisoft spera che la lega nordamericana di Rainbow Six Siege possa recuperare quell’attrazione che sembra ormai perduta, dopo i tanti addii degli ultimi tempi da parte delle varie organizzazioni. Già nei primi mesi della pandemia di COVID-19 due team come Evil Geniuses e Luminosity avevano deciso di lasciare. In autunno, invece, erano state eUnited e Tempo Storm ad abbandonare la scena ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella giornata di ieri sono stati annunciati grandi cambiamenti per la North American League (NAL) diSix. Come chiarito da Ubisoft, infatti, l’obiettivo è costruire una lega nordamericana “unificata”, e per arrivare a questo scopo la(CAD) viene quindita nellastatunitense (USD). Con questa mossa, Ubisoft spera che la lega nordamericana diSixpossa recuperare quell’attrazione che sembra ormai perduta, dopo i tanti addii degli ultimi tempi da parte delle varie organizzazioni. Già nei primi mesipandemia di COVID-19 due team come Evil Geniuses e Luminosity avevano deciso di lasciare. In autunno, invece, erano state eUnited e Tempo Storm ad abbandonare la scena ...

