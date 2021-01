Pagelle Napoli Spezia | Provedel e Nzola da sogno | incubo Fabian VOTI

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(4-2-3-1): Ospina 6, Di Lorenzo 5,5, Manolas 5,5, Maksimovic 5, Mario Rui 5,5 (82? Llorente s.v.), Bakayoko 6 (76? Lobotka s.v.), Politano 6 (52? Petagna 6,5), Zielinski 6 (76? Elmas 5,5), Insigne 5,5, Lozano 6.(4-3-3):7,5; Vignali 6, Terzi 6,5, Ismajli 5,5, Marchizza 6 (90? Ramos s.v.); Maggiore 6 (90? Saponara s.v.), Agoumé ...

cn1926it : #NapoliSpezia, le pagelle: #Petagna combatte e ritrova il gol. Errore sanguinoso di #Fabian - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle del Napoli - Petagna la nota positiva. Ingenuo Fabian, Insigne sprecone - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Napoli - Petagna la nota positiva. Ingenuo Fabian, Insigne sprecone - SPress24 : Le Pagelle di Napoli-Spezia, clamorosa sconfitta dei Partenopei. Lo Spezia passa al Diego Maradona - susydigennaro : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Spezia, i voti di Petrazzuolo: 'Troppi gol sprecati' -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

TUTTO mercato WEB

Napoli-Spezia, le pagelle di CalcioWeb. Partita incredibile al San Paolo valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Napoli Spezia Le pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Spezia, valido per la 16ª ...